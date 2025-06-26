Омбудсмен розповіла, чи спілкуються зараз учителі у школах російською

Російська мова не зникла з освітнього процесу в Україні. Є випадки, коли вчителі використовують мову агресора під час викладання.

Нещодавно стало відомо, що очільниця одного з дитячих садків взагалі не володіла українською. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву освітнього омбудсмена Надії Лещик РБК-Україна.

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Чи спілкуються педагоги російською у школі

Керівниця вищезгаданого садка відмовлялася говорити українською і на прохання батьків. Вона навіть не мала відповідного сертифіката, який підтверджував рівень володіння державною мовою. Тож жінку звільнили за невідповідність вимогам посади.

Якщо ти виконуєш посадовий обов'язок, ти маєш спілкуватися державною мовою,

– каже Лещик.

Омбудсмен також наголосила: попри законодавчі вимоги, в окремих школах вчителі далі спілкуються російською мовою на роботі. Зокрема, під час перерв.

Перерва – це також робочий час учителя, де він теж має спілкуватися державною мовою,

– уточнила Лещик.

Що відповідальності дітей за вживання російської мови у школі – ситуація інша.

Для учнів відповідальності немає – має бути лише переконання, що варто спілкуватися державною мовою. Вчителі мають бути прикладом,

– переконана омбудсмен.

Вона також нагадала, що згідно із законодавством, усі уроки, наради, документообіг і загалом освітній процес мають відбуватися виключно державною мовою.

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