Кремінь розповів, скільки учнів в Україні навчаються російською мовою

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час брифінгу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Еспресо.

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Скільки учнів в Україні вивчають російську мову

Кремінь зазначив: проблеми, які є у нас у сфері освіти, – це режим двомовності.

На сьогодні ми маємо тільки 345 учнів – у 1000 разів менше – які навчаються російською. Ще 109 вивчають її як другу іноземну. Зважаючи на те, що недавно вийшло соціологічне дослідження, яке стосувалося намірів, бажань та інших примх батьків, якою б мовою мали навчатися їхні дії, йшлося і про російську,

– заявив мовний омбудсмен.

Водночас зараз, за його словами, майже 100% шкіл навчають дітей українською. І це незалежно від регіону, місця перебування національних спільнот.

Кремінь зауважив, що така статистика краща, якщо порівнювати з тією критичною цифрою, яка була 2 – 3 роки.

Раніше ми інформували про те, що у школах перевіряють вживання державної мови.