Про це йдеться в повідомленні мовного омбудсмена Тараса Креміня, зазначає 24 Канал. Дослідження проводять у межах проєкту Уповноваженого із захисту державної мови і Державної служби якості освіти.

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У школах перевіряють забезпечення функціонування державної мови

Метою дослідження є також визначення чинників, що впливають на мовні практики учасників освітнього процесу у межах школи і поза нею.

Оцінюватимуть і рівень мотивації до вдосконалення володіння державною мовою, аби провести аналіз мотивації до підвищення рівня володіння українською, вивчити наявність та якість навчально-методичних і цифрових ресурсів для вивчення мови.

Мовний омбудсмен наголошує: освітній процес охоплює всі види діяльності на території будь-якого закладу. Українська має лунати не лише на уроках, на перервах, на батьківських зборах, в бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі.

Вона має бути скрізь! Підвищення якості викладання, контроль за застосуванням української, створення додаткових можливостей для учасників освітнього процесу – краща інвестиція у майбутнє,

– зазначив Кремінь.

Уповноважений наголосив на важливості дотримання 21 статті закону про державну мову, яка передбачає обов'язкове застосування української в закладах освіти. При цьому закликав усіх учасників освітнього процесу до активної співпраці у питанні утвердження державної мови в школах та за їх межами.

Раніше ми писали про те, як привчити вчителів та учнів спілкуватися українською поза межами освітнього процесу.