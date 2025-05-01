Об этом говорится в сообщении языкового омбудсмена Тараса Креминя, отмечает 24 Канал. Доисследования проводят в рамках проекта Уполномоченного по защите государственного языка и Государственной службы качества образования.

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Целью исследования является также определение факторов, влияющих на языковые практики участников образовательного процесса в пределах школы и вне ее.

Оценивать и уровень мотивации к совершенствованию владения государственным языком, чтобы провести анализ мотивации к повышению уровня владения украинским, изучить наличие и качество учебно-методических и цифровых ресурсов для изучения языка.

Языковой омбудсмен отмечает: образовательный процесс охватывает все виды деятельности на территории любого заведения. Украинский должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище.

Он должен быть везде! Повышение качества преподавания, контроль за применением украинского, создание дополнительных возможностей для участников образовательного процесса – лучшая инвестиция в будущее,

– отметил Кремень.

Уполномоченный отметил важность соблюдения 21 статьи закона о государственном языке, которая предусматривает обязательное применение украинского в учебных заведениях. При этом призвал всех участников образовательного процесса к активному сотрудничеству в вопросе утверждения государственного языка в школах и за их пределами.

Ранее мы писали о том, как приучить учителей и учеников общаться на украинском за пределами образовательного процесса.