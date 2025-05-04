Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во время брифинга. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Эспрессо.

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Сколько учеников в Украине изучают русский язык

Креминь отметил: проблемы, которые есть у нас в сфере образования, – это режим двуязычия.

На сегодня мы имеем только 345 учеников – в 1000 раз меньше – которые учатся на русском. Еще 109 изучают его как второй иностранный. Несмотря на то, что недавно вышло социологическое исследование, которое касалось намерений, желаний и других прихотей родителей, на каком бы языке должны были учиться их действия, речь шла и о русском,

– заявил языковой омбудсмен.

В то же время сейчас, по его словам, почти 100% школ обучают детей на украинском. И это независимо от региона, места пребывания национальных сообществ.

Кремень отметил, что такая статистика лучше, если сравнивать с той критической цифрой, которая была 2 – 3 года.

Ранее мы информировали о том, что в школах проверяют употребление государственного языка.