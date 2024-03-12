Чи підтримують українці присутність російської мови в офіційному спілкуванні
Джерело:КМІС
Українці – проти мови агресора в офіційному спілкуванні. 81% краян бажає усунути російську з цієї сфери на всій території нашої країни або проти її використання у своїй області.
Такі дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Станом на лютий 2024 року 66% українців переконані, що російську треба усунути з офіційного спілкування.
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Як ставляться українці до російської мови в офіційному спілкуванні
Ще 24% опитаних вважають, що мова агресора може стати офіційною в регіонах, де більшість людей цього хоче.
Однак серед них 15% проти того, аби російська була офіційною в їхній області.
Водночас 3% виступають за надання російській статусу другої державної.
Ще на початку 2000-х років і пізніше українська мова в багатьох асоціювалася з мовою старших людей і людей із сільської місцевості. Зараз ми бачимо, що найбільше наполягають на єдиному державному і офіційному статусі української мови наймолодші українці,
– розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Зазначимо, що опитування проводили з 17 до 23 лютого 2024 року. У ньому взяла участь понад тисяча респонденти з усіх областей України, крім тимчасово окупованого Криму.
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