Чи може школа подати бронь на педпрацівника у час мобілізації

Керівництво школи не може подати бронь на педагогічного працівника у час мобілізації в Україні. Хоча частина вчителів має право на відстрочку.

Юристка Марія Звягінцева розповіла деталі. Також уточнила, кого стосується така бронь.

Важливо Чи мають учителі та викладачі право на відстрочку від мобілізації

Чи може школа подати бронь на педпрацівника

Юристка наголосила, що школа не може подати бронь на педпраціника. І уточнила, що відповідно до постанови Кабміну № 76 бронювання може застосовуватися до представників органів держвлади та місцевого самоврядування.

А також до працівників підприємств, установ і організацій:

яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання цих завдань;

які виробляють товари, виконують роботи чи надають послуги, необхідні для забезпечення українського війська;

які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Причому забронювати можна лише 50% військовозобов'язаних і лише на строк, що не перевищує 6 місяців.

До теми "Ви обязані явитися в воєнкомат": як правильно говорити українською про мобілізацію

Чи мають учителі та викладачі право на відстрочку від мобілізації