Чи має право вчитель забирати в учня телефон: відповідь адвоката

В українських школах іноді можуть траплятися ситуації, коли вчитель забирає в учня телефон. Зокрема, якщо школяр списує чи "сидить" у соцмережах під час уроку.

Чи має право вчитель забирати телефон в учня, розповів адвокат Роман Сацик.

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Чи має право вчитель забирати телефон

Так, адвокат зазначив, що, відповідно до чинного законодавства, педагог не може забирати телефон в учнів у школі. Але додає, що немає норм, що учням заборонено користуватися ґаджетами у школі.

Також Сацик наголошує: забирання ґаджета – це порушення статті 41 Конституції України, в якій йдеться про те, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

На сьогодні немає жодних нормативно-правових актів, які б дали право вчителю забирати ґаджет навіть у таких випадках як списування учнем під час написання контрольної роботи. Як може діяти вчитель у такій ситуації? Він може лише зробити зауваження учневі та проводити профілактичні бесіди з батьками,

– зазначив Сацик.

Законодавство України також не передбачає штрафи для батьків за користування телефоном їхніми дітьми у школі під час уроків.

Якщо у дитини таки забрали телефон, ситуацію мають вирішити батьки, уточнює адвокат. При цьому їм радять ставитися до ситуації спокійно та з'ясувати, хто винен.

У випадку грубого, систематичного порушення дитиною правил поведінки, ігнорування зауважень вчителя радимо вам насамперед провести бесіду з дитиною,

– акцентує адвокат.

Як діяти батькам у разі порушення

Якщо вчитель вчиняє протиправні дії щодо учня, батьки можуть звернутися до директора чи поліції. Вчителя можуть опісля попередити, дати йому догану чи звільнити. Але це у разі, якщо педагог не має рації.

Проте якщо дитина не реагувала на зауваження, ба більше, якщо її поведінка заважала іншим учням, то не потрібно писати заяву та бігти до поліції. Адже в результаті вчителя, може, й покарають, а ви отримаєте заохочення дитини до порушення правил та прав інших людей,

– додав Сацик.

Тому батькам радять спочатку з'ясувати усі деталі конфлікту та поговорити з іншими вчителями. Якщо дитина винна, то батькам варто провести з нею виховну бесіду.