Имеет ли право учитель забирать телефон у ученика, рассказал адвокат Роман Сацик.

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Имеет ли право учитель забирать телефон

Так, адвокат отметил, что, согласно действующему законодательству, педагог не может забирать телефон у учащихся в школе. Но добавляет, что нет норм, что учащимся запрещено пользоваться гаджетами в школе.

Также Сацик отмечает: отъем гаджета – это нарушение статьи 41 Конституции Украины, в которой говорится, что никто не может быть противоправно лишен права собственности.

На сегодняшний день нет никаких нормативно-правовых актов, которые дали бы право учителю забирать гаджет даже в таких случаях как списывание учеником при написании контрольной работы. Как может поступить учитель в такой ситуации? Он может только сделать замечания учащемуся и проводить профилактические беседы с родителями,

– отметил Сацик.

Законодательство Украины также не предусматривает штрафы для родителей за использование телефона их детьми в школе на уроках.

Если у ребенка забрали телефон, ситуацию должны разрешить родители, уточняет адвокат. При этом им советуют относиться к ситуации спокойно и узнать, кто виноват.

В случае грубого, систематического нарушения ребенком правил поведения, игнорирования замечаний учителя советуем вам в первую очередь провести беседу с ребенком,

– акцентирует адвокат.

Как действовать родителям в случае нарушения

Если учитель совершает противоправные действия по отношению к ученику, родители могут обратиться к директору или полиции. Учителя могут затем предупредить, дать ему выговор или уволить. Но это в случае, если педагог не прав.

Однако если ребенок не реагировал на замечания, более того, если его поведение мешало другим ученикам, то не нужно писать заявление и бежать в полицию. Ведь в результате учителя, может, и накажут, а вы получите поощрение ребенка к нарушению правил и прав других людей,

– добавил Сацик.

Поэтому родителям советуют сначала выяснить все подробности конфликта и поговорить с другими учителями. Если ребенок виноват, то родителям следует провести с ним воспитательную беседу.