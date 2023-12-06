Чи має право вчитель забирати телефон в учня, розповів адвокат Роман Сацик.
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Чи має право вчитель забирати телефон
Так, адвокат зазначив, що, відповідно до чинного законодавства, педагог не може забирати телефон в учнів у школі. Але додає, що немає норм, що учням заборонено користуватися ґаджетами у школі.
Також Сацик наголошує: забирання ґаджета – це порушення статті 41 Конституції України, в якій йдеться про те, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
На сьогодні немає жодних нормативно-правових актів, які б дали право вчителю забирати ґаджет навіть у таких випадках як списування учнем під час написання контрольної роботи. Як може діяти вчитель у такій ситуації? Він може лише зробити зауваження учневі та проводити профілактичні бесіди з батьками,
– зазначив Сацик.
Законодавство України також не передбачає штрафи для батьків за користування телефоном їхніми дітьми у школі під час уроків.
Якщо у дитини таки забрали телефон, ситуацію мають вирішити батьки, уточнює адвокат. При цьому їм радять ставитися до ситуації спокійно та з'ясувати, хто винен.
У випадку грубого, систематичного порушення дитиною правил поведінки, ігнорування зауважень вчителя радимо вам насамперед провести бесіду з дитиною,
– акцентує адвокат.
Як діяти батькам у разі порушення
Якщо вчитель вчиняє протиправні дії щодо учня, батьки можуть звернутися до директора чи поліції. Вчителя можуть опісля попередити, дати йому догану чи звільнити. Але це у разі, якщо педагог не має рації.
Проте якщо дитина не реагувала на зауваження, ба більше, якщо її поведінка заважала іншим учням, то не потрібно писати заяву та бігти до поліції. Адже в результаті вчителя, може, й покарають, а ви отримаєте заохочення дитини до порушення правил та прав інших людей,
– додав Сацик.
Тому батькам радять спочатку з'ясувати усі деталі конфлікту та поговорити з іншими вчителями. Якщо дитина винна, то батькам варто провести з нею виховну бесіду.