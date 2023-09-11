"Росія" чи "росія": як правильно писати назву країни-агресорки

Українці пам'ятають, що назви держав треба писати з великої літери. Однак чимало з них не хоче застосовувати це правило щодо країни-агресорки.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок. Онлайн" пояснив, чи можна зараз писати слово "росія" з маленької літери. І підказав, чи є в українському правописі відповідне правило, яке це дозволяє.

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Чи можна писати назву "росія" з маленької букви

Мовознавець торік, зокрема, після того, як показав кадри понищеної росіянами Бучі, у соцмережі відверто натякнув: слово "росія" тепер доречно писати з маленької букви.

При цьому в ефірі він пояснив: в українському правописі навіть є правило, яке це дозволяє.

Воно звучить так: прізвища людей та імена, які вживають зневажливо, пишуть з малої літери. Наприклад, "гітлери", "путіни" ми можемо спокійно писати з малої літери, це відповідає вимогам чинного правопису. А щодо назви країни, цього немає в правописі, але за аналогією, зважаючи на ситуацію в країні, я вважаю, можна застосувати це правило і до неї,

– переконаний Авраменко.

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Навколо написання назви "росія" спалахнув скандал