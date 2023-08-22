Постійні тривоги та обстріли: чи зможуть школярі навчатися онлайн
Джерело:Вікна
1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. Учні здобуватимуть освіту у межах різних навчальних форматів.
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі телемарафону недавно розповів, чи зможуть школярі навчатися онлайн. Також уточнив, чи мають право батьки відмовитися від очного навчання дитини у школі.
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Чи зможуть школярі вчитися онлайн
Посадовець уточнив, що відновлення офлайн-навчання в школі – не обов'язок. На такий формат навчання мають дати дозвіл батьки. Якщо ж вони хочуть, щоб дитина продовжувала онлайн-навчання, їм пропонуватимуть класи з дистанційною формою навчання для учнів.
Якщо частина батьків школи хоче, щоб для них організували офлайн-навчання, можуть бути сформовані окремі класи, які будуть відвідувати школу, а окремі класи будуть на дистанційному навчанні,
– уточнив Сташків.
Для цього МОН розробляє порядок спрощеного зарахування учнів до закладів освіти, тобто тимчасового зарахування.
Якщо, наприклад, школа не може забезпечити офлайн-навчання, оскільки в ній відсутнє укриття, ми пропонуватимемо порядок тимчасового зарахування учнів до іншого закладу освіти на час воєнного стану, щоб ті могли відвідувати школу і спілкуватися зі своїми однолітками,
— додав чиновник.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.