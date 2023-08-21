Лісовий розповів, як навчатимуться учні з 1 вересня
Джерело:Оксен Лісовий
1 вересня 2023 року в Україні стартує новий навчальний рік. Учні здобуватимуть освіту у різних форматах.
Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий уточнив, що навчальні заклади працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня
Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
При цьому міністр розповів: якщо укриття не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття відбувалися у цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару, щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".
При цьому Лісовий додав, що через зміну безпекової ситуації може змінюватися і формат навчання. А під час повітряних тривог навчання має зупинятися до відбою. Структуру і тривалість робочого дня має визначити педагогічна рада.
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Як в Україні готуються до нового навчального року
Як Міносвіти готується до нового навчального року / Міносвіти України
- Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив: базова умова для повернення до очного навчання – наявність укриття. Наразі 68% закладів освіти мають сховища різного типу. Це дозволяє забезпечити укриттям 4,7 мільйона учасників освітнього процесу.
- До кінця 2023 року мають облаштувати ще близько 250 сховищ у школах за кошти держсубвенції на суму 1,5 мільярда гривень.
- В Україні також створюють умови для тимчасового переведення з однієї школи (де, наприклад, зараз немає укриття) до іншої (з укриттям) зі збереженням місця.
- Для дітей, які нині перебувають за кордоном і навчаються в іноземних школах, створили нову освітню програму в українській школі, за якої вони можуть вивчати лише український компонент (6 – 8 годин на тиждень).
- Оцінки з решти предметів можуть бути перезараховані за спрощеним механізмом. Таким чином діти зможуть уникнути подвійного навантаження від навчання у двох школах одночасно.
- Крім цього, триває закупівля шкільних автобусів, друк підручників для НУШ, доставлення девайси для онлайн-навчання.
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Учні можуть не йти до школи після нічної тривоги у регіоні
- Під час повітряної тривоги діти, вчителі та батьки мають спускатися в укриття.
- Наразі немає нормативного регулювання того, чи потрібно відправляти дітей у школу після того, як вони вночі сиділи в укритті.
- Міністр освіти Оксен Лісовий натомість вважає, що втомлена та невиспана дитина просто не зможе сприймати навчальний матеріал та досягнути потрібного рівня концентрації.
- Тож, на його думку, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально – пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн, пояснив міністр.
- Якщо ж учень пропустив контрольну чи самостійну роботу, педагоги повинні дозволити скласти роботу.