Як українською перекладається слово можжевельник: що це за рослина

Труднощі перекладу, при переході на українську, виникають зі словами, які ми використовуємо не часто. Не рідко – це назви рослин.

Для тих, хто не цікавиться ботанікою, деколи складно підібрати назви рослин українською мовою, якщо чули їх лише російською. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал розповідає, як перекладається українською слово "можжевельник".

Дивіться також Чи є в українській мові слово "утрирувати": що воно означає та чим можна замінити

Що таке "можжевельник"

Ті, хто переходить на українську, часто в розмові губляться з перекладом деяких назв рослин. Оскільки ці назви не є часто вживаними.

Одна з таких назв – "можжевельник". Ця декоративна рослина використовується для озеленення садиб та парків. Українська назва рослини – ялівець.

Назва походить від праслов'янської – яловий, безплідний. Ймовірно, первісно ця назва вживалася щодо чоловічих особин ялівцю, які дають зелені, незрілі на вигляд плоди Або ж через те, що він росте на неплодючих ("ялових") землях. Ще одна версія пов'язує назву з народним повір'ям, що корова після поїдання цієї рослини залишається на цей рік безплідною, яловою.

Ялівець – це лікарська, харчова, ефіроолійна, фітонцидна, деревинна, смолоносна, декоративна і фітомеліоративна рослина. У неї ароматні усі частини рослини. Це вічнозелений дводомний кущ або деревце, від лежачої до прямовисної форми. Має чоловічі шишки зелені чи жовтуваті та жіночі насіннєві шишки – синювато-чорні. Плоди використовуються як спеція та лікарська речовина.

Рослина має і регіональні назви:

яловець,

ялівник,

ялинець,

ялувець,

ядлівець,

єлівець,

божевельник,

боровиця,

джанєпіна,

джарап,

джарапин,

дженяпіна,

можевел.

З кори й шишок ялівцю отримують фарбу, зеленувато-жовту і захисного кольору (хакі).

Ягоди ялівцю / Freepik

Деревина ялівцю дуже ароматна, підставки під гарячий посуд з неї – чи не найпопулярніший сувенір з Карпат. Деревина цінна, а тому її вивезення заборонене за межі України.

Тепер ви знаєте, що ця рослина – ялівець! Говоріть українською!

Раніше, 24 Канал розповідав, чи є в українській мові назва "ива".