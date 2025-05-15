500 шкіл уже під'єднали до освітньої екосистеми Мрія

До Державної цифрової освітньої екосистеми Мрія станом на травень 2025 року приєдналися 500 шкіл із 18 областей України. До кінця цього року долучаться ще тисячі закладів освіти.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Після етапу пілотування в 40 школах до Мрії починають підʼєднуватися як великі міські ліцеї, так і невеликі сільські школи з кількома десятками учнів.

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Скільки шкіл доєдналися до Мрії

Частина закладів освіти раніше працювала з іншими цифровими інструментами, інші – переходять на Мрію після використання паперових журналів. Нині команда платформи вже отримала приблизно 4 тисяч нових заявок на долучення.

До Мрії вже під'єдналися 500 шкіл. Кожен із цих закладів освіти отримує доступ до технологій, які трансформують освітній процес. Для батьків та дітей – це зручний застосунок, який спрощує процес навчання. Для вчителів – портал і застосунок, що усуває бюрократію і полегшує взаємодію з учнями до одного кліка. А для держави Мрія – це дані про систему освіти, на основі яких можемо ухвалювати ефективні управлінські рішення

– зазначив віцепрем'єр Михайло Федоров.

І додав: зараз кожна охоча школа може підʼєднатися до Мрії в кілька кліків і створити всі умови для самореалізації дітей.

За словами очільника МОН Оксена Лісового, цифрові рішення в освіті – це свобода для вчителів і комфорт для учнів.

Що таке Мрія Це вебпортал і мобільний застосунок, де користувачі й користувачки мають план дня, конструктор розкладу, динаміку досягнень, чати, бібліотеку персоналізованого контенту від провідних освітніх платформ, Мрія ID та багато іншого. Пілотування Мрії розпочалося у вересні 2024 року і відбувалося у 6 областях України: у прифронтових містах і гірських селах, у школах із повністю дистанційним форматом навчання та в тих, які навчаються офлайн в укриттях.

Як долучитися до Мрії

Заявку на під'єднання до Мрії можуть подати як окремі вчителі та адміністрації шкіл, так і органи місцевого самоврядування – з метою ознайомлення закладів освіти міста, громади чи області з можливостями екосистеми.

Кожна школа ухвалює рішення про під'єднання самостійно після зустрічі-знайомства. Далі команда Мрії супроводжує школу на всіх етапах: організовує навчання, допомагає з налаштуваннями та надає постійну підтримку після впровадження освітньої екосистеми в закладі освіти.