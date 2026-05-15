Батьки отримають цінну інформацію про дітей: в екосистемі Мрія з'являться садки
- Екосистема Мрія анонсувала новий напрям для дитячих садків, який розпочнеться у 40 садках України.
- Мрія.Дошкілля полегшить облік відвідувань, звітність та планування занять, а також надасть батькам сповіщення про день дитини.
В екосистемі Мрія з'явиться напрям для дитячих садків. Його вже анонсували раніше.
Про це інформує очільниця українського уряду Юлія Свириденко у телеграмі. У Мрії зараз доступна інформація про школу.
Що відомо про садки у Мрії?
Пілотування Мрії.Дошкілля розпочнеться у 40 дитячих садках України. Це заклади освіти у різних областях нашої держави. Мовиться про такі:
Одеська;
Івано-Франківська;
Рівненська;
Київська;
Запорізька;
Дніпропетровська.
Так Мрія об'єднає дві освітні ланки – дошкілля та школу.
Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів,
– акцентувала прем'єрка.
Зверніть увагу! Мрія – це державна освітня екосистема, створена для об’єднання всіх складників освітнього процесу в єдиному зручному цифровому просторі, зазначили у МОН.
Чим ця опція буде корисною садкам?
Садки отримають від взаємодії чималу користь. Зможуть в освітньому середовищі вести легше облік відвідування та звітність. Також буде легше планування заняття.
У Мрії передбачили у конструктор конспектів за допомогою штучного інтелекту, вказують на сайті Мрії.
Батьки при цьому зможуть отримувати сповіщення про день дитини у закладі освіти. Також тут помістять корисний контент для дітей.
Ми прагнемо, щоб вихователі мали більше часу для дітей, а батьки краще розуміли, що відбувається в житті дитини поза домом,
– каже очільниця уряду.
Коли пілотування завершать, Мрія.Дошкілля буде доступною для всіх садків в Україні.
Що відомо про екосистему Мрія?
До екосистеми Мрія станом на початок цього року під'єдналися понад 2600 закладів освіти з усіх областей. У МОН зазначили, що цим застосунком щодня користуються майже 400 тисяч учителів, батьків та дітей. Найчастіше – школярі. Тут вони:
знаходять розклад уроків;
переглядають оцінки;
гукають домашні завдання;
стежать за своїм прогресом.