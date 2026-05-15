Батьки отримають цінну інформацію про дітей: в екосистемі Мрія з'являться садки

В екосистемі Мрія з'явиться напрям для дитячих садків. Його вже анонсували раніше.

Про це інформує очільниця українського уряду Юлія Свириденко у телеграмі. У Мрії зараз доступна інформація про школу.

Що відомо про садки у Мрії?

Пілотування Мрії.Дошкілля розпочнеться у 40 дитячих садках України. Це заклади освіти у різних областях нашої держави. Мовиться про такі:

Одеська;

Івано-Франківська;

Рівненська;

Київська;

Запорізька;

Дніпропетровська.

Так Мрія об'єднає дві освітні ланки – дошкілля та школу.

Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів,

– акцентувала прем'єрка.

Зверніть увагу! Мрія – це державна освітня екосистема, створена для об’єднання всіх складників освітнього процесу в єдиному зручному цифровому просторі, зазначили у МОН.

Чим ця опція буде корисною садкам?

Садки отримають від взаємодії чималу користь. Зможуть в освітньому середовищі вести легше облік відвідування та звітність. Також буде легше планування заняття.

У Мрії передбачили у конструктор конспектів за допомогою штучного інтелекту, вказують на сайті Мрії.

Батьки при цьому зможуть отримувати сповіщення про день дитини у закладі освіти. Також тут помістять корисний контент для дітей.

Ми прагнемо, щоб вихователі мали більше часу для дітей, а батьки краще розуміли, що відбувається в житті дитини поза домом,

– каже очільниця уряду.

Коли пілотування завершать, Мрія.Дошкілля буде доступною для всіх садків в Україні.

Що відомо про екосистему Мрія?

До екосистеми Мрія станом на початок цього року під'єдналися понад 2600 закладів освіти з усіх областей. У МОН зазначили, що цим застосунком щодня користуються майже 400 тисяч учителів, батьків та дітей. Найчастіше – школярі. Тут вони: