В Україні створять мережу музеїв науки: Лісовий заінтригував інноваціями

Міносвіти України має намір створити мережу музеїв науки по всій країні. Зокрема, це актуально після пошкодження Музею цікавої науки російськими ракетами в Одесі.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про цю ідею МОН. І заявив, що створення вищезгаданої мережі буде відповіддю України на такі руйнації росіян.

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В Україні планують створити мережу музеїв науки

Міністр перш за все розповів: частково приміщення музею в Одесі вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України.

За його словами, це вже друга жертва російського терору серед музеїв науки. До 24 лютого 2022 року таких музеїв було 5. На сьогодні 2 з яких зруйновані внаслідок бойових дій. Перший музей росіяни знищили в Маріуполі.

Але ми обов'язково все відновимо. У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Незабаром матимемо музей науки, що "подорожує" Україною,

– уточнив очільник МОН.