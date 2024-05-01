Набір учнів у 1 клас: що мають знати та встигнути батьки
Джерело:Освіторія
В Україні вже стартував набір у перший клас. Прийом документів майбутніх першокласників у школах триватиме до 31 травня.
Які документи потрібні, коли варто звертатися в обрану школу та які способи перевірки готовності до школи радять фахівці, читайте у матеріалі.
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Коли набір у перший клас у регіонах України
Кожна школа має право самостійно обирати дату початку набору у перші класи. Та зазвичай обирають ті, які радять органи місцевої влади.
Так, з 1 травня призначили набір у Хмельницькій області, у Запоріжжі – з 29 квітня, у Винниці – з 15 квітня, у Кропивницькому – з 10 квітня.
Чернігів, Харків, Черкаси та Житомир працюють над зарахуванням першокласників з 8 квітня.
У більшості міст та селищ України, зокрема, у Львові, Луцьку, Дніпрі, Чернівцях та Одесі зустрічаються з батьками майбутніх школярів та формують класи ще з 1 квітня.
У столиці першокласників набирають з 25 березня. А найтриваліша робота у Тернополі, Полтаві (з 1 березня) та у Білій Церкві, де стартували ще взимку, 22 лютого.
У всіх регіонах попередні переліки складуть до 5 червня 2024 року. Жеребкування на вільні місця триватимуть по 10 червня. А з 11 по 15 червня відбудеться зарахування на вільні місця за результатами жеребкування.
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Які документи потрібні
Для того, аби вашу дитину зарахували до першого класу, потрібні такі документи:
- заява батьків про зарахування дитини у 1 клас;
- паспорт одного з батьків дитини;
- копія та оригінал свідоцтва про народження дитини;
- медична довідка дитини за формою №086-1/о;
- "Карта профілактичних щеплень" за формою № 063/о;
- копія та оригінал документа, який підтверджує місце проживання дитини.
Загалом нюанси з документами залишаються такими ж, як і тогоріч. Детальніше з ними можна ознайомитися тут.
Як перевірити готовність дитини до школи
Варто переконатися, що дитина має достатні для школи такі навички.
- Мовно-літертурні навички
Варто визначити, чи вміє дитина розповідати про текст, який їй щойно прочитали? Чи здатна згадати події у правильній послідовності? Також, чи дотримується правил бесіди, чи може написати своє ім'я тощо.
- Математичні навички
Так зрозумійте, чи розуміє і не плутає дитина основні поняття, чи вміє знаходити або називати речі, чи знає цифри тощо.
- Соціальні та емоційні навички
Важливо також розуміти, чи вміє дитина самостійно обирати та відповідати на запитання? Що її мотивувало зробити саме такий вибір? Чи вміє дитина гратися з іншими дітьми? Чи здатен майбутній школяр виконувати вказівки? Чи легко дитина адаптується до нового? Чи здатна описати нові місця, повторити одразу нові завдання чи правила гри?