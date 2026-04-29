Слово "наглий" ви точно вживаєте неправильно: що воно означає насправді
- Слово "наглий" в українській мові означає "раптовий" або "невідкладний", а не "нахабний" чи "зухвалий", як у російській.
- Приклади використання: нагла смерть (раптова), нагла потреба (термінова), наглий напад (швидкий), нагла робота (негайна).
Уявіть, що слово "наглий" – це маленька мовний пастка. Багато хто вживає його неправильно, думаючи, що воно означає "нахабний".
Що насправді означає слово "наглий" в українській мові, розповідаємо з посиланням на мовознавицю Аліну Острозьку.
Яке значення має слово "наглий"?
Слово "наглий" ви точно чули і, певно, вживали. Але чи у тому значенні?
Воно не має значення "нахабний" чи "зухвалий", як у російській. Тож казати "нагла людина" – українською неправильно.
Ресурс "Горох" подає кілька значень слова "наглий", але точно не для опису поведінки, як і СУМ-11 та СУМ-20: на́глий:
- той, що відбувається раптово, несподівано, непередбачено: "Не знаю як для кого, а для мене війна прийшла, як нагла ніч серед білого дня". (Іван Муратов).
- справа, яку треба зробити негайно, без зволікань: "Справа нагла, пане докторе…" (Ірина Вільде).
- дуже сильний, бурхливий, швидкий своїм виявом, перебігом: "– Оце недавно лили ливнем місцями страшні наглі дощі. Подекуди вже повиривало греблі на Раставиці". (Іван Нечуй-Левицький).
- життєво необхідний, нагальний; настійний: "Якби не така нагла потреба, то ні за що б не сіла я тепер до писання". (Леся Українка).
Ви точно зустрічали це слово в українській літературі і, можливо, дивувалися. Але тепер зрозуміло, чому воно ніби "не підходило" до речення.
Слово має праслов'янське походження – "naglú". І воно збереглося саме у такому значенні "раптово / несподівано" не лише в українській мові, а й у польській – "nagle".
І це просте слово дозволяє звучати цікаво і автентично. І використати його можна таким чином:
- Нагла смерть – раптова, несподівана смерть.
- Нагла потреба – термінова, невідкладна справа.
- Наглий напад – швидкий, несподіваний наступ.
- Нагла робота – робота, яку треба виконати негайно.
А ще можна сказати "нагле", тобто "терміново", "уже" – "зателефонуй нагле".
Саме таке завдання може трапитися випускникам на НМТ. Тому зауважте, що старшокласники знають значення слова, а тепер і ви теж.
Зверніть увагу! Серед завдань національного мультитесту з української мови є тлумачення слів як іншомовного походження, так і рідковживаних українських. Про приклади таких слів ми писали раніше. Перевірте себе, чи знаєте, що таке: рахманний, ґречний, субтильний.
Якщо ж хочемо описати людину – "нагла людина", то замініть цю кальку з російської на інші слова: зухвалий, нахабний, безсоромний. Чи одним словом – нахаба.
Тому використовуйте слово "на́глий" в українській мові правильно – у значенні "раптовий" або "невідкладний". Таким чином ми зберігаємо точність і красу українського слова.