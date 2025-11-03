У МОН розповіли, як працює експеримент із наглядовими радами в університетах
- Експеримент з наглядовими радами в університетах України показує різні результати.
- МОН прагне вдосконалити підхід, можливе залучення студентів до наглядових рад і співпраця з міжнародними організаціями для розвитку управлінських спроможностей.
В окремих університетах України запровадили експеримент – там запрацювали наглядові ради. Мовиться про Запорізький національний, Київський авіаційний інститут і Карпатський національний університет імені Стефаника.
Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко розповів РБК-Україна про результати експерименту. Про це інформує 24 Канал.
Як працюють наглядові ради?
Посадовець каже: експеримент показує різні результати.
Ми побачили, що КАІ – орієнтований на бізнес-середовище. Там команда молодих амбітних фахівців з сильною наглядовою радою, з сильним лідером. У них багато кейсів, коли вони беруть будівлю, де ремонту не було років 40, мабуть, і створюють лабораторії спільно з роботодавцями. Сприяють розвитку дуальної освіти – готують студента, який потім знаходить роботу в топових компаніях,
– розповів заступник Лісового.
І додав, що усі кейси по-своєму унікальні. Оцінюватимуть їх повністю пізніше.
Але те, що зараз відбувається, мені подобається – з точки зору підходів до управління, до брендингу, маркетингової стратегії, до вступної кампанії,
– уточнив посадовець.
Також розповів: у Запорізькому університеті – сильна залученість регіональної влади, і виш відчуває свою відповідальність за зміцнення державних позицій в місті, в підготовці справжніх громадян України на прифронтових територіях. Це сильний регіональний університет, потужний для Запоріжжя і області щодо утвердження там державницьких позицій.
Карпатський університет має сильну академічну команду, сильні міжнародні зв'язки, унікальні для України ініціативи, такі як обсерваторія на горі Піп Іван, молодіжний центр в Микуличині тощо. Ми хочемо, щоб це зробили всі університети – налагодили співпрацю з владою, з бізнесом, з громадами. Експеримент показує, що бізнес може інвестувати в інфраструктуру, давати технічні завдання, яких фахівців готувати. А це розвиватиме нашу економіку і сприятиме відбудові,
– каже він.
Як МОН вдосконалюватиме підхід?
Посадовець при цьому зазначив, що МОН прагне вдосконалити цей підхід.
Можливо, залучити до наглядових рад колективи, можливо, студентів. І ми плануємо, що така форма управління університетами буде так само можливою, як і традиційна, передбачена законом України "Про вищу освіту". Ми бачимо в цьому і антикризовий механізм, і складову розвитку,
– зауважив заступник Лісового.
І додав, що окрема для посилення управлінських спроможностей МОН спільно зі Світовим банком і Британською Радою реалізовують програму розвитку академічних менеджерів. Її мета – до травня 2026 року навчити тисячу управлінців університетів. У першому циклі підготували близько 450 учасників; зараз триває другий. Програма охоплює стратегування, фандрейзинг і сучасні управлінські практики.
