Наказ вже підписаний: міністр освіти підтвердив, що Фаріон звільнили з "Львівської політехніки"

Напередодні стало відомо, що студенти та громадськість вимагають звільнення Ірини Фаріон з "Львівської політехніки" після її заяви про російськомовних військових. 15 листопада стало відомо, що її таки позбавили посади. Це підтвердив міністр освіти.

Напередодні студенти мітингували біля "Львівської політехніки". Вони вимагали її відставки після опальної заяви мовознавиці, наслідком якої став щонайменше один неприємний інцидент. І він пов'язаний зі студентом, але з тимчасово окупованого Криму.

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Фаріон більше не працює у "Львівській політехніці"

Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій,

– наголосив Лісовий.