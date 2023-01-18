Нарешті погодили: у МОН назвали дату презентації моделі проведення НМТ – 2023

Міносвіти та нардепи профільного комітету ВРУ нарешті погодили модель складання національного мультипредметного тесту – 2023. Її презентують 20 січня.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що представлять модель НМТ на брифінгу він та його колега – керівник комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Сергій Бабак.

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Шкарлет повідомив, що базовий проєкт проведення НМТ все ж надало Міносвіти.

Були різні дискусії: від депутатів, експертів, але ми дійшли згоди стосовно базової моделі і будемо презентувати її спільно з комітетом, оскільки це наша спільна робота,

– уточнив міністр освіти.

За цією моделлю і проводитимуть вступну кампанію до українських вишів у 2023 році.

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