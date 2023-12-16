"Насмарк, лихорадка – п'ю лікарство": як правильно розповісти про застуду й лікування 

16 грудня 2023, 15:05
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Погода взимку любить дивувати своїми примхами. Тож усі ці заметілі, ожеледі, сніг та дощі значно впливають на здоров'я українців.

Тому не дивно, що чимало краян хворіє саме у цю пору року. Причому українці не завжди правильно називають той чи інший діагноз українською. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе не припускатися поширених помилок. 

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Як правильно українською говорити про застуду та лікування 

Тож у п'ятдесят четвертій добірці розповімо вам, яких мовних помилок ви можете припускатися, коли розповідаєте про те, що захворіли, а також про свої симптоми. При цьому зосередимо увагу на часто вживаних суржикових словах і наведемо приклади правильних українських. Також згадаємо слова, які помилково ставлять в один ряд із "мовним сміттям". 

  • простуда, застуда;
  • простудитися, застудитися;
  • насмарк – нежить;

Так, взимку ви можете застудитися чи простудитися, тому кажіть що у такому разі у вас – застуда, простуда та нежить. 

  • дрижати від холода – дрижати, тремтіти від холоду;
  • лихорадка, гарячка – лихоманка (розм.);
  • знобить, морозить;

Вас також може морозити чи знобити, ви тремтітимете чи дрижатимете від холоду, адже у вас – лихоманка, гарячка, лихорадка. 

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  • лікарство (розм.) – ліки;
  • жарознижуючі – протигарячкові;
  • сильна біль – сильний біль;

У такому разі лікар вам порадить пити протигарячкові ліки, лікарство, зокрема, якщо ви відчуваєте сильний біль у тілі. 

Зверніть увагу! Слово "біль" в українській мові – чоловічого роду, а в російській – жіночого. 
  • виздоровлювати – одужувати;
  • простити – простудитися;

При цьому не завжди варто лікуватися самостійно, навіть якщо ви просто простудилися. Це можете вплинути на результат та тривалість вашого одужання.  

Зауважимо, що слово "простити" є в українській мові, але не у значенні "простудитися", а у значенні "пробачати". 

Тож будьте здорові! Не застудіть ні тіло, ні мову!
Автор: Марія Волошин