"Насмарк, лихорадка – п'ю лікарство": як правильно розповісти про застуду й лікування 

Погода взимку любить дивувати своїми примхами. Тож усі ці заметілі, ожеледі, сніг та дощі значно впливають на здоров'я українців.

Тому не дивно, що чимало краян хворіє саме у цю пору року. Причому українці не завжди правильно називають той чи інший діагноз українською. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе не припускатися поширених помилок.

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Як правильно українською говорити про застуду та лікування

Тож у п'ятдесят четвертій добірці розповімо вам, яких мовних помилок ви можете припускатися, коли розповідаєте про те, що захворіли, а також про свої симптоми. При цьому зосередимо увагу на часто вживаних суржикових словах і наведемо приклади правильних українських. Також згадаємо слова, які помилково ставлять в один ряд із "мовним сміттям".

простуда, застуда;

простудитися, застудитися;

насмарк – нежить;

Так, взимку ви можете застудитися чи простудитися, тому кажіть що у такому разі у вас – застуда, простуда та нежить.

дрижати від холода – дрижати, тремтіти від холоду;

лихорадка, гарячка – лихоманка (розм.);

знобить, морозить;

Вас також може морозити чи знобити, ви тремтітимете чи дрижатимете від холоду, адже у вас – лихоманка, гарячка, лихорадка.

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лікарство (розм.) – ліки;

жарознижуючі – протигарячкові;

сильна біль – сильний біль;

У такому разі лікар вам порадить пити протигарячкові ліки, лікарство, зокрема, якщо ви відчуваєте сильний біль у тілі.

виздоровлювати – одужувати;

простити – простудитися;

Слово "біль" в українській мові – чоловічого роду, а в російській – жіночого.

При цьому не завжди варто лікуватися самостійно, навіть якщо ви просто простудилися. Це можете вплинути на результат та тривалість вашого одужання.

Зауважимо, що слово "простити" є в українській мові, але не у значенні "простудитися", а у значенні "пробачати".