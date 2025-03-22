Слова "натощак" немає в українській мові: дізнайтеся правильний варіант

Термінологія, зокрема, та, що пов'язана зі здоров'ям – то окрема тема щодо використання русизмів. Але в українській мові є свої відповідники.

Який відповідник до слова "натощак" у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток Світлани Чернишової.

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Як перекладається "натощак"

Маєте корисну звичку пити воду вранці "натощак"? Але знайте, що в українській мові немає слова "натощак" – це русизм. Ним позначають стан пустого чи голодного шлунку.

Цей термін використовують для рекомендацій приймання ліків чи певної дієти.

Однак в нашій мові є свій термін – "натщесерце" – саме так звучить українською на голодний шлунок.

Це слово утворилось шляхом поєднання прийменника "на-", прикметника "тще-" (тобто пустий, порожній) і іменника "серце" (серце тут у сенсі – нутро, всередині). "Натщесерце" – це прислівник і слово пишеться разом.

Слово має праслов'янське походження і писали його раніше, як три окремих слова. У старослов’янській мові було слово "тощъ" означав "худий, порожній". А от слово "серце" часто вживали у значенні "душа, внутрішній стан". Тобто "натщесерце" – це коли і шлунок, і душа ще "порожні", без їжі.

У буквальному розумінні "натщесерце" – це на порожні нутрощі.

Якщо це слово здається складним, то використайте слово – натще або фрази "не попоївши" або "на порожній шлунок" – можете обрати той, який вам до вподоби.

Як "натощак" українською: дивіться відео

Не варто послуговуватися русизмами, краще вивчати свою мову і дізнавати нові слова. Як, наприклад, інший технічний термін "підшипник", якого в українській мові нема.

Говоріть українською правильно!