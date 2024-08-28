Національному авіаційному університетові повертають історичну назву

Національному авіаційному університетові України повертають історичну назву. Тепер це Київський авіаційний інститут.

Таку назву мав виш 91 рік тому, коли розпочав самостійне існування. Саме 25 серпня 1933 Київський авіаційний інститут створили як окремий заклад освіти.

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Національний авіаційний університет отримав нову-стару назву

В.о. ректорки ЗВО Ксенія Семенова нагадала при цьому, що історія цього закладу освіти розпочалася ще раніше, з Авіаційного факультету КМБІ (це тепер КПІ).

Але тепер це не просто авіаційний, а дефенс тек університет. Який готує людей і технології для перемоги України. Тепер виклики і загрози нові. Крім обслуговування літаків ми тепер про дрони, РЕБ, антени, кібербезпеку, штучний інтелект, розмінування і цивільну безпеку,

– повідомила Семенова.

Зазначимо, що у квітні 2024 року тоді Національний авіаційний університет отримав нового керівника. Обов'язки ректора тепер виконує 34-річна Ксенія Семенова. Деталі можна прочитати за посиланням.