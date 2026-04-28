НМТ у 2026 році: які предмети популярні та якими мовами можна скласти тест

На складання НМТ у 2026 році зареєструвалися понад 355 тисяч учасників. Це на 43 тисячі більше ніж 2025 року.

Такі дані оприлюднили після завершення основного періоду реєстрації на тестування, зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Які предмети є найпопулярнішими серед учасників?

336 827 учасників мають намір складати тестування в Україні.

Більшість осіб – 252 034 – випускники 2026 року.

Серед предметів на вибір найпопулярнішим є іноземна мова. Англійську вибрали 112 064 учасники, німецьку – 3964, французьку – 336, іспанську – 217.

Далі за популярністю – географія, яку обрала 110 801 особа. Третя у рейтингу – біологія, яку складатиме 75 141 учасник НМТ. Українську літературу обрали 38 611 учасників.

Найменше учасників і учасниць вирішили складати фізику та хімію: на ці дисципліни зареєструвалися 11 222 та 3 015 осіб відповідно,

– уточнили в УЦОЯО.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

Тестування мовами корінних народів та нацменшин

Випускники, які здобували освіту мовами корінних народів чи нацменшин, зможуть складати ними тестування. Мовиться про завдання із математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії.

Цим правом скористалися 518 осіб. Для 497 учасників і учасниць завдання перекладуть угорською мовою, для 18 – румунською, а для 3 – польською,

– уточнили у Центрі.

Що відомо про НМТ у 2026 році?

Основна сесія НМТ буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня. Перевірятимуть знання учасників тестування з 4 предметів. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Мультитест буде протягом одного дня у межах двох етапів.

Запрошення на тестування розмістять у персональних кабінетах учасників не пізніше ніж за десять календарних днів до початку основних сесій НМТ. Там будуть вказані дата, час та місце тестування.