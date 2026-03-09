Як зареєструватися на НМТ у 2026 році? 

  • 5 березня стартував основний період реєстрації на національний мультитест у 2026 році. Триватиме до 2 квітня 2026 року.
  • Український центр оцінювання якості освіти вже визначив порядок реєстрації.
  • Для реєстрації на НМТ випускники повинні створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити за допомогою Дії або заповнивши форму в реєстраційному сервісі.
  • Майбутнім учасникам НМТ також радять переглядати інформацію в персональному кабінеті.
  • Доопрацювати зауваження треба якнайшвидше і ще раз надіслати все на перевірку до 7 квітня.