5 березня стартувала реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Основна сесія тестування розпочнеться у травні.

Майбутніх учасників при цьому цікавить, чи пов'язана дата реєстрації на НМТ з датою його проходження. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла деталі.

Дивіться також Популярний міф про завдання НМТ спростували: чого не варто боятися учасникам

Чи залежить дата реєстрації на НМТ від дати реєстрації?

Вакуленко уточнила, чи складатиме учасник тестування, до прикладу, у перші дні мультитесту, якщо зареєструється у першій половині березня.

Жодного зв'язку тут немає. Реєструйтеся з 5 березня і те, куди ми вас розмістимо, – це наші технічні питання, які не пов'язані з терміном вашої реєстрації,

– уточнила вона.

І додала, що УЦОЯО намагатиметься врахувати, що у травні мають складати іспит випускники минулих років.

Хоч в перший день може зареєструватися, а проходити в останній день кампанії НМТ,

– заявила Вакуленко.

До слова, 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.

Дивіться також Перескласти НМТ, якщо отримав низький бал, можна: коли саме