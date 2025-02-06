В Україні створять Центр досконалості освітніх технологій (EdTech Center of Excellence). Над цим працює Міністерство освіти і науки.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Про такі плани повідомили представники відомства, коментуючи плани із залучення експертної підтримки міжнародної спільноти під час цифровізації української освіти.

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В Україні створюють Центр досконалості освітніх технологій

Завданням Центру буде оцінюватиме стану цифровізації української освіти та сприяння розробленню ефективних рішень.

Окрім того, у відомстві планують активніше співпрацювати з міжнародними партнерами в напрямку оновлення стратегії цифрової трансформації освіти з урахуванням сучасних викликів та технологічних трендів, зокрема штучного інтелекту та інклюзивності.

Ще одним напрямом роботи стане зміцнення міжнародного співробітництва для закриття нагальних освітніх потреб, зокрема через підтримку Коаліції девайсів.

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