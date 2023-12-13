Національну академію наук України реформують

13 грудня 2023, 21:59
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Джерело:

Osvita.ua

Український уряд має намір реформувати Національну академію наук. Це має відбутися у 2024 році.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на форумі. І наголосив, що інновації неможливі без розвитку науки.

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Національну академію наук реформують

Федоров зазначив, що зараз його команда працює над Національною стратегією інновацій. Вона діятиме спільно з треком із трансформації системи освіти.

Наступного року ми плануємо реформувати Національну академію наук,
– повідомив віцепрем'єр. 

І додав, що зараз триває інституційний аудит НАН. Після його завершення сформують концептуальне бачення розвитку наукової сфери України. 

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У наукові розробки в Україні інвестують значні кошти 

  • Не так давно міністр освіти і науки Оксен Лісовий анонсував значні інвестиції в українську науку. 
  • Так, у Держбюджеті – 2024 збільшать кошти на цю мету на понад 20%.
  • Гроші, зокрема, отримають на актуальні дослідження молоді вчені. 
  • Також кошти скерують на розвиток системи базового фінансування вишів і наукових установ та пріоритетні наукові розробки.
Автор: Марія Волошин