Національну академію наук України реформують

Український уряд має намір реформувати Національну академію наук. Це має відбутися у 2024 році.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час виступу на форумі. І наголосив, що інновації неможливі без розвитку науки.

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Національну академію наук реформують

Федоров зазначив, що зараз його команда працює над Національною стратегією інновацій. Вона діятиме спільно з треком із трансформації системи освіти.

Наступного року ми плануємо реформувати Національну академію наук,

– повідомив віцепрем'єр.

І додав, що зараз триває інституційний аудит НАН. Після його завершення сформують концептуальне бачення розвитку наукової сфери України.

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