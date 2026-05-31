"Потрібно зберегти": чим війна небезпечна для української науки

Українці у сфері військової науки вже дуже-дуже освічені. І це питання часу, коли зможемо продемонструвати свої здібності і в біології, і в хімії, і в медицині світові.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юний науковець зі Львова Дарій Кузьмінський. Він зараз здобуває освіту у міжнародній школі у Японії.

Дивіться також "У той момент тяжко зупинити": науковець розповів, чи є ефективні ліки проти раку

Чи зможе Україна отримати великі інвестиції?

Хлопець каже, що українських спеціалістів світ цінує, але потрібно про себе заявляти. Можливо, й сама держава зможе за якийсь час після відновлення інвестувати кошти у сферу науки.

Також важливо зберегти самих науковців, бо багато з них вже поїхало за кордон. Там і зарплата приваблива, і безпекова ситуація інша. І не можна їх звинувачувати, що вони їдуть,

– зазначив юний геній.

І додав, що чимало українських викладачів отримують міжнародне фінансування. А викладають для себе.

Бо в Україні треба могти собі дозволити бути викладачем, як вони мені казали. Але я думаю, з часом це зміниться. Це один зі стимулів для мене, аби повернутися в Україну,

– розповів Кузьмінський.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Чи хотів хлопець залишитись за кордоном?

Кузьмінський також розповів, що у нього не було сумнівів, чи вертатися на Батьківщину. Були сумніви, чи їхати на навчання у Японію.

На початку війни мої батьки хотіли, щоб ми з моїми братами виїхали продовжити здобувати освіту у Європу. Адже тоді ми не знали, що буде далі та чи продовжимо навчання в Україні. Я відмовився,

– поділився хлопець.

І додав, що навіть думав, чи варто взагалі подавати заявку на міжнародні проєкти, бо хотів навчатися в українському університеті. Але я все-таки вирішив спробувати.

Зараз мене в Україну дуже тягне, це мій дім. Хочеться бачити свою країну такою, що процвітає. І мені дуже сумно, коли наші біженці кажуть, що ніколи не вернуться, і будують життя в інших країнах,

– каже науковець.

Хоча, за його словами, розуміє, що частина справді виїхала через складну безпекову ситуацію.