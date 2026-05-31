Об этом в интервью 24 Каналу рассказал юный ученый из Львова Дарий Кузьминский. Он сейчас получает образование в международной школе в Японии.

Сможет ли Украина получить большие инвестиции?

Парень говорит, что украинских специалистов мир ценит, но нужно о себе заявлять. Возможно, и само государство сможет через некоторое время после восстановления инвестировать средства в сферу науки.

Также важно сохранить самих ученых, потому что многие из них уже уехали за границу. Там и зарплата привлекательная, и ситуация с безопасностью другая. И нельзя их обвинять, что они уезжают,

– отметил юный гений.

И добавил, что немало украинских преподавателей получают международное финансирование. А преподают для себя.

Потому что в Украине надо иметь возможность себе позволить быть преподавателем, как они мне говорили. Но я думаю, со временем это изменится. Это один из стимулов для меня, чтобы вернуться в Украину,

– рассказал Кузьминский.

Хотел ли парень остаться за границей?

Кузьминский также рассказал, что у него не было сомнений, возвращаться ли на Родину. Были сомнения, ехать ли на учебу в Японию.

В начале войны мои родители хотели, чтобы мы с моими братьями выехали продолжить получать образование в Европу. Ведь тогда мы не знали, что будет дальше и продолжим ли обучение в Украине. Я отказался,

– поделился парень.

И добавил, что даже думал, стоит ли вообще подавать заявку на международные проекты, потому что хотел учиться в украинском университете. Но я все-таки решил попробовать.

Сейчас меня в Украину очень тянет, это мой дом. Хочется видеть свою страну такой, процветающей. И мне очень грустно, когда наши беженцы говорят, что никогда не вернутся, и строят жизнь в других странах,

– говорит ученый.

Хотя, по его словам, понимает, что часть действительно выехала из-за сложной ситуации с безопасностью.