"В тот момент тяжело остановить": ученый рассказал, есть ли эффективное лекарство против рака

Детали юный ученый из Львова рассказал в интервью 24 Каналу. В частности, поделился мнением о том, возможно ли создать эффективное лекарство против рака.

Что за проект создал парень?

Дарий рассказал, что соответствующий проект-исследование на тему противодействия раку представил в Тунисе. Над ним работал вместе с научным руководителем в ЛНУ имени Ивана Франко.

С ней мы исследовали различные виды препаратов, которые в будущем можно было бы применять для лечения опухолей,

– отметил парень.

И добавил, что результаты опубликовали, поэтому научные общества могут пользоваться этой информацией.

К слову, юный украинец может похвастаться четырьмя работами – победительницами на мировых конкурсах в Хорватии, Польше и Тунисе.

Возможно ли создать эффективное лекарство против рака?

Дарий рассказал, что сейчас есть очень много различных соединений, которые на самом деле очень эффективны в лечении рака.

Проблема в том, что очень много людей узнает о раке на поздних стадиях. И в тот момент очень тяжело остановить раковые новообразования. Поэтому стоит проверять свое здоровье,

– говорит парень.

Он также рассказал, что в Японии, где Дарий сейчас получает международное образование, ежегодно даже иностранные студенты проходят обязательный медосмотр. Если находят проблему, сразу сообщают, чтобы можно было начать лечение как можно скорее.

А в Украине многие люди не видят необходимости делать такие осмотры (УЗИ, рентген и т.д.). Часто это причина выявления рака на поздней стадии,

– отмечает юный гений.

Он также признался, что ситуация очень зависит именно от типа рака. Есть опухоли, что очень быстро прогрессируют.

Мы как раз занимались лимфомой. Лимфома – очень опасный рак, что очень быстро прогрессирует. Но есть такие виды рака, которые прогрессируют в течение лет. Есть такие, которые сегодня гораздо легче вылечить,

– говорит Кузьминский.

И добавляет, что можно подобрать человеку специфические препараты, чтобы вылечить опухоль на третьей или четвертой стадии. А некоторые, даже если найти их на второй стадии, вылечить будет уже сложно. Поэтому парень советует часто проверять свое здоровье.