"У той момент тяжко зупинити": науковець розповів, чи є ефективні ліки проти раку

Деталі юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема, поділився думкою про те, чи можливо створити ефективні ліки проти раку.
Дивіться також Як вступити в Гарвард та Оксфорд: юний український геній поділився секретом
Що за проєкт створив хлопець?
Дарій розповів, що відповідний проєкт-дослідження на тему протидії раку презентував у Тунісі. Над ним працював разом з науковою керівницею в ЛНУ імені Івана Франка.
З нею ми досліджували різні види препаратів, які в майбутньому можна було б застосовувати для лікування пухлин,
– зазначив хлопець.
І додав, що результати опублікували, тож наукові товариства можуть користуватися цією інформацією.
До слова, юний українець може похизуватися чотирма роботами – переможницями на світових конкурсах у Хорватії, Польщі та Тунісі.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Дивіться також "Результат кращий": юний геній порівняв міжнародну та українську освіту
Чи можливо створити ефективні ліки проти раку?
Дарій розповів, що зараз є дуже багато різних сполук, які насправді дуже ефективні в лікуванні раку.
Проблема в тому, що дуже багато людей дізнається про рак на пізніх стадіях. І в той момент дуже тяжко зупинити ракові новоутворення. Тому варто перевіряти своє здоров'я,
– каже хлопець.
Він також розповів, що у Японії, де Дарій зараз здобуває міжнародну освіту, щороку навіть іноземні студенти проходять обов'язковий медогляд. Якщо знаходять проблему, відразу повідомляють, аби можна було почати лікування якомога швидше.
А в Україні багато людей не бачить потреби робити такі огляди (УЗД, рентген тощо). Часто це причина виявлення раку на пізній стадії,
– зазначає юний геній.
Він також зізнався, що ситуація дуже залежить саме від типу раку. Є пухлини, що дуже швидко прогресують.
Ми якраз займалися лімфомою. Лімфома – дуже небезпечний рак, що дуже швидко прогресує. Але є такі види раку, які прогресують протягом років. Є такі, які сьогодні набагато легше вилікувати,
– каже Кузьмінський.
І додає, що можна підібрати людині специфічні препарати, аби вилікувати пухлину на третій чи четвертій стадії. А деякі, навіть якщо знайти їх на другій стадії, вилікувати буде вже складно. Тому хлопець радить часто перевіряти своє здоров'я.
- Дарій Кузьмінський також розповів, що японці знають про Україну.