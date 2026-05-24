"Навіть ніхто б не знав": що японці знають про Україну

Деталі юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема, зазначив, що в Японії до 2022 року навіть ніхто б не знав, що таке Україна.
Що японці знають про Україну
Хлопець каже: японці знають про війну в Україні. Але рівень ознайомлення значно нижчий ніж у Європі. На це впливає, зокрема, відстань між країнами.
Думаю, до 2022 року тут навіть ніхто б не знав, що таке Україна. А про те, що війна в нас тривала з 2014 року, про анексований Крим і поготів…
– зазначив він.
При цьому додав: японці знають, що Україна захищає правильні цінності, а Росія напала незаконно і безпідставно. Однак не зовсім розуміють контекст.
Кузьмінський також розповів, що українських біженців у Японії не так багато. Спочатку було десь 2200. Близько 800 з них повернулися в Україну.
Чим вразила Японія та Азія загалом
Юний геній також розповів, що у Японії його вразила неймовірна природа. Загалом країна – це не лише великі міста, зокрема Токіо.
Також він поділився, що його вразило у житті та людях в Азії. Каже: це їхня культура спілкування.
Вразила з перших годин перебування. Вони дуже обережні та ввічливі. Я не зустрічав японця, який би кричав,
– зізнався хлопець.
І додав, що, звичайно, є винятки. Однак саме таку культуру спілкування хотів би бачити у Європі.
