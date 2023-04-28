"Небезпечний для дітей": один із підручників вилучать з українських шкіл
Джерело:Інна Совсун
В Україні здійснять повторну експертизу підручника "Основи здоров'я". Відповідне рішення ухвалило Міносвіти.
За словами нардепки Інни Совсун, це дасть змогу вилучити шкідливий та небезпечний підручник зі шкіл. Адже перегляд рішення позбавить його грифування "рекомендовано МОН".
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Підручник "Основи здоров'я" вилучать зі шкільної програми
Нардепка уточнила, що цей підручник "забиває" голови дітям тезами на зразок "жертви провокують насильника короткою спідницею, яскравим макіяжем, походом на дискотеку" та іншим токсичним сміттям.
Нарешті у Міністерства освіти з'явилася воля, щоб подіти цей пекельний підручник кудись подалі від українських шкіл,
– сказала Совсун.
Так, МОН видало розпорядження Інституту модернізації змісту освіти щодо проведення повторної експертизи підручника.
Також нардепка вважає, що треба вирішувати, як боротися з випадками ceкcyального насилля та домагань у школах. На її думку, варто розробити навчальні матеріали та тренінги для вчителів на тему ceкcyальної освіти й запобіганню насиллю.
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