Учні пошкоджених внаслідок ракетного удару шкіл у Львові переходять на дистанційку

Зранку 15 лютого росіяни вдарили ракетами по Львову. Внаслідок удару по місту пошкоджені кілька навчальних закладів.

Мовиться про дві школи та садочок. Через пошкодження у цих закладах освіти змінюють формат навчання.

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Пошкоджені школи переводять на дистанційку

Ці пошкоджені внаслідок ракетного удару навчальні заклади тимчасово переходять на дистанційне навчання, уточнив мер Львова Андрій Садовий.

Мовиться про школу №45 та приватну Школу вільних та небайдужих.

Також пошкоджений дитячий садочок №165, уточнює Суспільне.

У школах діти сьогодні йдуть на онлайн, де є ураження. Головне – максимально оперативно відновити всі ці уражені будівлі й допомогти людям,

– зазначив Садовий.

Ме міста також повідомив, що внаслідок ворожого ракетного удару у будинках вибиті понад 400 вікон. Загалом вибухова хвиля пошкодила понад 15 житлових будинків.

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Що відомо про ракетну атаку росіян по Львову