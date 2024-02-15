Мовиться про дві школи та садочок. Через пошкодження у цих закладах освіти змінюють формат навчання.
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Пошкоджені школи переводять на дистанційку
Ці пошкоджені внаслідок ракетного удару навчальні заклади тимчасово переходять на дистанційне навчання, уточнив мер Львова Андрій Садовий.
Мовиться про школу №45 та приватну Школу вільних та небайдужих.
Також пошкоджений дитячий садочок №165, уточнює Суспільне.
У школах діти сьогодні йдуть на онлайн, де є ураження. Головне – максимально оперативно відновити всі ці уражені будівлі й допомогти людям,
– зазначив Садовий.
Ме міста також повідомив, що внаслідок ворожого ракетного удару у будинках вибиті понад 400 вікон. Загалом вибухова хвиля пошкодила понад 15 житлових будинків.
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Що відомо про ракетну атаку росіян по Львову
- Зранку 15 лютого Росія вдарила ракетами по Україні, зокрема й по Львову.
- Мер міста Андрій Садовий повідомив, що в місті є влучання.
- Внаслідок удару пошкоджені будинки та навчальні заклади.
- Також є поранені, їм допомогли на місці.
- У місті тривають відновлювальні роботи.