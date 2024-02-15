Речь идет о двух школах и садике. Из-за повреждений в этих учебных заведениях меняют формат обучения.

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Поврежденные школы переводят на дистанционку

Эти поврежденные в результате ракетного удара учебные заведения временно переходят на дистанционное обучение, уточнил мэр Львова Андрей Садовый.

Речь идет о школе №45 и частной Школе свободных и неравнодушных,

Также поврежден детский сад №165, уточняет Суспильное.

В школах дети сегодня идут онлайн, где есть поражение. Главное – максимально оперативно восстановить все эти пораженные здания и помочь людям,

– отметил Садовый.

Ме город также сообщил, что в результате вражеского ракетного удара в домах выбиты более 400 окон. Всего взрывная волна повредила более 15 жилых домов.

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