Навчальні заклади у Сумах перевели на дистанційне навчання

Навчальні заклади у Сумах переводять на дистанційне навчання. Мовиться про школи, дитсадки та заклади позашкілля.

Такий формат у місті діятиме до кінця тижня. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.

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Школи у Сумах працюватимуть дистанційно

В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у садочках працюватимуть чергові групи. У школах, якщо буде треба, створять чергові класи.

З наступного понеділка в школах – канікули,

– повідомив посадовець.

В управлінні освіти і науки нагадують, що освітній і виховний процес відбувається за згодою батьків.

Коли у школах України будуть весняні канікули 2024

Невдовзі у школах України стартують весняні канікули.

Учні відпочиватимуть здебільшого тиждень.

Однак графіки весняних канікул можуть не збігатися у регіонах.

Коли учні відпочиватимуть, читайте за посиланням.