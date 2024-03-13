Навчальні заклади у Сумах перевели на дистанційне навчання
13 березня 2024, 10:54Читать новость на русском
Джерело:Сумська міськрада
Навчальні заклади у Сумах переводять на дистанційне навчання. Мовиться про школи, дитсадки та заклади позашкілля.
Такий формат у місті діятиме до кінця тижня. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.
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Школи у Сумах працюватимуть дистанційно
В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у садочках працюватимуть чергові групи. У школах, якщо буде треба, створять чергові класи.
З наступного понеділка в школах – канікули,
– повідомив посадовець.
В управлінні освіти і науки нагадують, що освітній і виховний процес відбувається за згодою батьків.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Коли у школах України будуть весняні канікули 2024
- Невдовзі у школах України стартують весняні канікули.
- Учні відпочиватимуть здебільшого тиждень.
- Однак графіки весняних канікул можуть не збігатися у регіонах.
- Коли учні відпочиватимуть, читайте за посиланням.