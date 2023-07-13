Коли в Україні стартує навчальний рік 2023 – 2024
Джерело:osvita.ua
Міносвіти України радить закладам освіти розпочати новий навчальний рік з 1 вересня 2023 року. При цьому навчання організувати очно у вишах і коледжах.
Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що коледжі, академії та виші можуть самостійно визначати формат навчання. Все ж краще вийти в офлайн.
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Коли в Україні стартує навчальний рік 2023 – 2024
Посадовець зауважив, що дистанційний формат здобуття освіти в Україні, впроваджений через епідемію коронавірусу та війну, негативно вплинув на рівень знань учнів та студентів.
Серед причин, які знизили якість освітнього процесу в Україні, такі:
- відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами;
- великий обсяг домашніх завдань;
- технічні проблеми;
- недостатнє забезпечення учнів та вчителів комп'ютерною технікою;
- брак спілкування;
- відсутність здобуття дієвого практичного досвіду тощо.
Тож МОН рекомендує вишам і коледжам з нового навчального року організувати максимально очне навчання. При цьому враховувати наявність та місткість укриттів.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Однак, уточнив посадовець, рекомендація не стосується ЗВО і коледжів, що розташовані у зонах бойових дій.
Протягом липня-серпня очільники навчальних закладів мали б забезпечити облаштування чинних укриттів.
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Очне навчання відновлять на Харківщині
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов недавно розповів, що на території області відновлять очне навчання.
- Однак такий формат навчання буде можливим лише для тих закладів освіти, які мають спеціалізоване укриття. Серед інших вимог – готовність системи оповіщення, укладання шляхів евакуації тощо.
- Рішення Ради оборони стосується навчання у дитсадках, школах, училищах, коледжах і вищих закладах області. Якщо вимоги не зможуть здійснити, то навчання продовжать у дистанційному форматі.