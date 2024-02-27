Коли закінчиться навчальний рік у школах Луцька
Цей навчальний рік у нашій державі розпочався 1 вересня 2023 року. Триватиме до 28-29 червня 2024 року.
Такі дати встановило Міносвіти України. Додатковий час у відомстві передбачили на те, аби подолати освітні прогалини, якщо такі будуть через повітряні тривоги тощо.
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Коли закінчиться навчальний рік 2023 – 2024 у луцьких школах
МОН також раніше погодило орієнтовні дати канікул. Весною діти підуть на канікули 25 березня і відпочиватимуть до 31 березня.
Останній дзвоник у школах має відбутися 31 травня.
Очільник департаменту освіти Луцької міськради натомість зазначив, що під час навчального року учні мають вчитися мінімум 175 днів.
У Луцькій міській територіальній громаді розпочався рік у всіх загальноосвітніх закладах 1 вересня, а завершиться відповідно не пізніше 1 червня,
– заявив Бондар.
Також додав, що у школах Луцька будуть весняні канікули. Однак чиновник не назвав конкретних дат відпочинку школярів.
Зауважимо, що у межах цього навчального року встановлювати графіки навчання та канікул можуть на місцях.
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Коли закінчиться навчальний рік 2023/2024 у школах України
- Цей навчальний рік у школах нашої держави розпочався 1 вересня 2023 року.
- Він триватиме до 28 червня 2024 року.
- Все ж школи можуть самостійно визначати тривалість навчального року.
- При цьому у межах навчального року діти можуть відпочивати не більше ніж 30 днів.
- Педагогічні ради також можуть самостійно встановити дату закінчення навчального року.