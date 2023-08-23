Кличко розповів про формат роботи київських шкіл і надбавки вчителям

Більшість із них – в очному форматі, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також розповів про надбавки педагогам.

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У якому форматі працюватимуть школи Києва

За словами посадовця, за час широкомасштабної війни Росія пошкодила у Києві 104 заклади освіти. 83 із них вже відновили. Решту ремонтують.

Цьогоріч у столичні школи підуть майже 25 тисяч першокласників, що близько до показників довоєнних років,

– уточнив мер української столиці.

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І зазначив, що зарплату освітянам Києва виплачують своєчасно та в повному обсязі.

Крім того, працівникам столичних закладів освіти збережено виплату надбавки за престижність праці – від 5% до 30%. А також стимулюючу надбавку за складність і напруженість роботи – 50% окладу керівникам, 20% педагогічним та іншим працівникам освітніх закладів,

– розповів Кличко.

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