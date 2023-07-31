У МОН зробили заяву про підготовку до навчального року та проблеми з укриттями

1 вересня 2023 року стартує новий навчальний рік в Україні. Заклади освіти активно готують до старту навчання.

Зокрема, облаштовують надійні укриття, аби навчальні заклади могли працювати очно. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко розповів в ефірі телемарафону, як триває підготовка.

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Як триває підготовка до навчального року 2023 – 24

Приблизно 65% закладів освіти у нашій державі уже обладнали укриттями. За словами Вітренка, розміститися там може близько 56% учнів та студентів.

Держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів – це 1,5 мільярда гривень. Ухвалена постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає,

– уточнив посадовець.

І додав, що найкраща ситуація з укриттями – в училищах – 95% обладнали укриттями. Зі школами та дитячими садочками ситуація гірша: 75% та 55% відповідно обладнані сховищами.

Натомість Вітренко впевнений, що до початку навчального року влада у регіонах зроблять все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти. При цьому уточнив: за стан укриттів у садочках, школах та училищах відповідають місцеві територіальні громади, а за укриття у коледжах та вишах – керівники цих закладів.

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Як навчатимуться діти та студенти навчальному році 2023 – 2024, залежатиме від військово-політичної, безпекової ситуації. Остаточне рішення ухвалюють ОВА.

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Що погіршило освітній процес в Україні

Серед причин, які знизили якість освітнього процесу в Україні, такі: