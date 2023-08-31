Здобуття освіти як виклик: як навчатимуться учні у різних регіонах України з 1 вересня
1 вересня стартує новий навчальний рік у школах України. Учні здобуватимуть освіту у межах різних навчальних форматів – залежно від безпекової ситуації.
Запорукою очного навчання є надійне укриття у школі. Все ж рішення про навчальний формат ухвалюють на місцях. Як здобуватимуть освіту школярі у різних регіонах України у навчальному році 2023 – 24, розповідає 24 Канал.
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Як навчатимуться учні у різних регіонах України
- Київ та область
Більшість школярів столиці навчатиметься офлайн. Дистанційно працюватиме лише кілька шкіл Києва, де немає укриття і альтернативного поруч. Очно освіту здобуватиме 240 тисяч школярів. У КМДА при цьому уточнили, що 417 шкіл із 420 мають укриття. Там є майже 190 тисяч місць.
Що цікаво, у Києві можуть запровадити другу навчальну зміну у школах або перемінне офлайн/онлайн-навчання. Однак лише для учнів старших класів. Учні початкової школи навчатимуться офлайн.
Загалом у новому навчальному році на Київщині працюватиме 627 шкіл, з яких 608 – у форматі офлайн та 19 – дистанційно.
- Львів і область
Усі школи Львова з 1 вересня працюватимуть в очному форматі. Якщо школа не має власного укриття, діти ходитимуть в до сховища, розташованого неподалік, розповів керівник управління освіти Андрій Закалюк. У Львові є 127 шкіл, з яких 116 мають власні укриття.
На Львівщині лише 7 шкіл із 1 093 розпочнуть новий навчальний рік у дистанційному форматі через відсутність укриттів, повідомив очільник ОВА Максим Козицький. Загалом в області є понад 294 тиcячі учнів.
- Одеса
У новому навчальному році в школах Одеси очно здобуватиме освіту близько 60 тисяч учнів. Переважно вони підуть до тих шкіл, які мають укриття, розповіла очільниця міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич. Офлайн відбуватимуться лише уроки, які потребують більшого контакту учня з вчителем. Це такі як математика, фізика, хімія, іноземна мова. У початковій школі більшість предметів вивчатимуть очно. До слова, в Одесі функціонує 121 школа.
- Дніпро і область
На Дніпропетровщині батьки обирають формат навчання дітей з трьох можливих варіантів – змішаний, дистанційний або офлайн. Все ж школи Дніпра з 1 вересня мають перейти на змішану форму навчання, повідомила заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Олена Яковенко. До слова, умісті 116 шкіл мають укриття.
- Кривий Ріг
З 1 вересня учні Кривого Рогу продовжують дистанційну форму навчання, повідомив заступник міського голови Сергій Мілютін. Однак на бажання батьків діти зможуть отримувати офлайн-консультації з вчителями. Розклад викладачі узгоджуватимуть з батьками та учнями, розповіли в одному із закладів освіти міста. Всього у Кривому Розі навчатимуться дистанційно близько 67 тисяч школярів.
- Харків і область
На Харківщині до початку освітнього процесу 1 вересня готуються 664 школи. У них здобуватиме освіту близько 220 тисяч дітей. Заклади освіти можуть проводити офлайн-навчання за умови наявності надійного укриття, наголосив очільник ОВА Олег Синєгубов.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у місті сформували 60 класів, у яких школярі навчатимуться у межах змішаного формату. Вони розраховані на 1 003 дитини. У місті, до речі, облаштовують приміщення для навчання школярів на п'яти станціях метро.
- Тернопільщина
На Тернопільщині понад 107 тисяч учнів навчатимуться очно у школах з 1 вересня. Однак, є 8 закладів освіти, де навчання відбуватиметься онлайн, повідомила очільниця департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.
Херсонщина
Навчання у школах Херсонщини відбуватиметься онлайн через постійні обстріли з боку Росії. У такому форматі навчатимуться майже 69 тисяч школярів у 190 закладах освіти, повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.
Полтавщина
На Полтавщині з 1 вересня до шкіл підуть майже 136 тисяч учнів. Так, діти в області отримуватимуть знання у 522 школах, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін. За його словами, громади доклали чимало зусиль, аби школи були максимально забезпечені укриттями. На сьогодні цей показник становить майже 96%.
Запорізька область
У Запорізькій області навчальний рік стартує у дистанційному форматі. Надалі все залежатиме від безпекової ситуації. За словами очільника ОВА Юрія Малашка, 61% закладів освіти в області має найпростіші укриття, але безпекова ситуація не дозволяє розпочати змішану форму навчання.
Миколаївщина
До очного навчання на Миколаївщині станом на 17 серпня 2023 року підготували 75 закладів освіти. Все ж з 1 вересня в області учні переважно навчатимуться дистанційно з огляду на складну безпекову ситуацію, сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- Сумщина
На Сумщині 84% освітніх закладів мають укриття. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової, навчання в області відбуватиметься за очною, змішаною та дистанційною формою. Якщо дозволятиме безпекова ситуація, наявність, оснащення укриттів, а також наявність охоронної системи, школа працюватиме за очною чи змішаною формою навчання. У громадах, які зазначені в наказі Мінреінтеграції (17 громад, що перебувають в зоні можливих бойових дій), форма навчання буде дистанційною, уточнила Гробова.
- Черкащина
На Черкащині 8 шкіл не відкриють двері для своїх учнів 1 вересня через відсутність сховищ, розповів очільник ОВА Ігор Табурець. Загалом в області 95,5% шкіл забезпечені укриттями. Це дасть змогу дітям навчатися очно або у змішаному форматі.
- Хмельниччина
30% відсотків освітніх закладів Хмельниччини у новому навчальному році працюватимуть у дистанційному форматі через неналежно облаштовані укриття. Про це розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. І уточнив: в області є 841 заклад, в якому обладнані укриття, це 70%. 90 шкіл натомість працюватиме онлайн.
- Івано-Франківськ
В Івано-Франківську з 1 вересня 2023 року всі школярі навчатимуться очно, повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, найбільша проблема була в розширенні кількості місць в укриттях у школах.
- Луганщина
141 навчальний заклад Луганщини працюватиме цього навчального року. Серед них – 83 школи, повідомила Луганська ОВА. Усі ці школи працюватимуть дистанційно.
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- Кропивницький і Кіровоградська область
Освітні заклади області працюватимуть переважно офлайн. Частина – за змішаним форматом. Формати визначають влада на місцях і освітяни. Інформування батьків – обов'язкове, повідомив очільник області Андрій Райкович.
У Кропивницькому є 38 шкіл. У них навчаються майже 26 тисяч учнів, розповіла керівниця управління освіти міськради Лариса Костенко. Суто дистанційного навчання, як було раніше, не буде, уточнила вона. Тобто учні будуть не всі дні в школі. Наприклад, чотири дні, у межах графіку. Форму навчання кожна школа може визначати самостійно.
- Закарпатська область
- Волинь
- Чернівці і область
З вересня у Чернівецькій області 80% шкіл, дитсадків та вишів працюватимуть в очному форматі. У решті закладів навчання відбуватиметься за змішаною формою, повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк.
Так, 28 з 45 шкіл Чернівців з вересня працюватимуть очно. У інших школах діти вчитимуться за змішаною формою або у дві зміни, залежно від кількості дітей і площі сховищ, повідомила начальниця управління освіти міськради Ірина Ткачук.
- Чернігівщина
- Вінниччина
23 школи на Вінниччині цього навчального року працюватимуть дистанційно, решта 596 – у змішаному форматі, розповів заступник начальника управління обласного департаменту гуманітарної політики Анатолій Калетнік.
- Донецька область
За інформацією ОДА, у новому навчальному році на Донеччині почнуть працювати 275 шкіл. У них навчатиметься орієнтовно 92 тисячі учнів. Навчання триватиме у дистанційному режимі.
- Житомир
У Житомирі з 1 вересня 90% дітей навчатимуться офлайн. Очно на навчання з 1 вересня виходить майже 30 тисяч учнів, розповіли у департаменті освіти Житомирської міськради.