"Навчальний рік для області – рекордний": скільки учнів повернули на очне навчання на Запоріжжі
- У Запорізькій області 30 тисяч дітей повернулися до офлайн-навчання в 2024-2025 навчальному році.
- Цей навчальний рік став рекордним для регіону.
Навчальний рік 2024 – 2025 для Запорізької області став рекордним. 30 тисяч дітей повернулися до офлайн-освіти.
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Скільки учнів у Запорізькій області навчаються очно
Федоров також назвав ще кілька фактів, які зробили цей навчальний рік в області рекордним:
- вперше в Україні збудували 8 підземних шкіл;
- до початку нового навчального року буде ще 5 – 7, а до кінця – 17.
Це – інвестиція в безпеку, в освіту, в те, що Запоріжжя – живе,
– акцентував посадовець.
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Скільки випускників шкіл є на Запоріжжі
Ф️едоров також зазначив, що цьогоріч в області – 19 тисяч випускників.
З них понад 12 тисяч – дев'ятикласники, понад 7 тисяч – випускники 11 класів. Кожен із них пройшов свій шлях під звуки тривог, але не втратив головного – бажання вчитися, мріяти і йти далі,
– зауважив голова Запорізької ОВА.
І додав, що з командою має на меті повернути до шкіл кожну дитину Запорізької області. І зробити це так, щоб було безпечно.
Він також розповів, що сьогодні, 30 травня, у Запоріжжі пролунав у школах останній дзвоник. Він продзвенів в укриттях, підземних школах, онлайн. Адже, наголосив посадовець, навіть за 30 кілометрів від лінії фронту діти мають право на свято.
Раніше ми інформували, що у Запоріжжі запрацював ще один заклад освіти під землею.