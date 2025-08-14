Невдовзі стартує новий навчальний рік в українських вишах. Більшість студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича повернеться на навчання 1 вересня.

Магістри розпочнуть навчання пізніше. Про це повідомив Суспільному ректор вишу Руслан Білоскурський, зазначає 24 Канал.

Коли розпочинається навчання у ЧНУ?

Ректор ЧНУ імені Федьковича нагадав, що торік навчання у виші для студентів розпочалося 12 серпня. Це було пов'язано з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Цього року таких рекомендацій не було, тому ми розпочинаємо з вересня,

– уточнив Білоскурський.

Водночас п'ятикурсників з 1 вересня саме почнуть зарахувати на навчання – такі особливості вступної кампанії.

Коли у виші будуть зимові канікули?

Зимові канікули в університеті планують попередньо розпочати з кінця грудня, як і у минулі роки.

Передбачаємо стандартний графік, який університет використовував завжди. Але побачимо, як розгортатиметься ситуація з енергетичною інфраструктурою восени та взимку,

– заявив Білоскурський.

