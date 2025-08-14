Коли студенти Чернівецького національного університету вийдуть на навчання
- Більшість студентів Чернівецького національного університету повернеться на навчання 1 вересня, магістри – пізніше.
- Зимові канікули планують розпочати з кінця грудня, але графік може змінитися.
Невдовзі стартує новий навчальний рік в українських вишах. Більшість студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича повернеться на навчання 1 вересня.
Магістри розпочнуть навчання пізніше. Про це повідомив Суспільному ректор вишу Руслан Білоскурський, зазначає 24 Канал.
Коли розпочинається навчання у ЧНУ?
Ректор ЧНУ імені Федьковича нагадав, що торік навчання у виші для студентів розпочалося 12 серпня. Це було пов'язано з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
Цього року таких рекомендацій не було, тому ми розпочинаємо з вересня,
– уточнив Білоскурський.
Водночас п'ятикурсників з 1 вересня саме почнуть зарахувати на навчання – такі особливості вступної кампанії.
Коли у виші будуть зимові канікули?
Зимові канікули в університеті планують попередньо розпочати з кінця грудня, як і у минулі роки.
Передбачаємо стандартний графік, який університет використовував завжди. Але побачимо, як розгортатиметься ситуація з енергетичною інфраструктурою восени та взимку,
– заявив Білоскурський.
Ми також розповідали, на які спеціальності вступники подали найбільше заяв у виші у 2025 році.