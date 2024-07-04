У Черкасах планують змінити графік навчального року у школах

У Черкасах навчальний рік 2024/25 у школах стартує 1 вересня. Однак можливі і зміни у графіку.

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна повідомила, що через кризу з електропостачанням у нашій державі у їхньому місті обговорюють різні варіанти організації наступного навчального року.

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Як у Черкасах вчитимуться учні

Так, у Черкасах чиновники розглядають втілення у життя таких варіантів навчання школярів та організації канікул:

Відмова від осінніх та весняних канікул із збільшенням зимових канікул до місяця. Подовження зимових канікул на один місяць і завершення навчального року на початку червня 2025 року. Перехід на шестиденний навчальний тиждень, що дозволить скоротити термін навчання та подовжити зимові канікули.

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Заступниця мера зазначила, що ці варіанти обговорять публічно з директорами шкіл. Основною метою є забезпечення очного навчання в умовах денного світла.