Федоров повідомив, де у Запоріжжі буде перша підземна школа

До 1 вересня у Запоріжжі має з'явитися кілька підземних шкіл. Про це два місяці тому заявляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час зустрічі з очільником Міносвіти він також повідомив, де збудують перший такий навчальний заклад. Та розповів, як зараз навчаються учні у місті.

Дивіться також Міносвіти прагне зберегти зв'язок дітей-біженців з Україною

Де буде перша підземна школа у Запоріжжі

️Посадовець наголосив: розглядають Кушугумську громаду як одну із територій для будівництва підземної школи.

Безпечний заклад може об'єднати школярів одразу декількох населених пунктів,

– розповів Федоров.

Разом із міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим вони побували на майбутньому будівельному майданчику.

Очільник Запорізької ОВА також розказав, що 51 школа області вже перейшла на змішаний формат: як у Запоріжжі, так і у віддалених від обласного центру населених пунктах.

1400 учнів здобувають освіту в цих закладах онлайн і офлайн. На питання: "Де навчатися краще: в комфорті вдома чи разом в укритті?" діти відповідають: "Однозначно в школі". Але запит від батьків на офлайн-навчання значно більший, ніж місткість наявних укриттів,

– каже Федоров.

Він також розповів, що дві гімназії Кушугумської громади вперше за 4 роки знову відчинили двері для дітей цього року.

Дивіться також На Запоріжжі побудують підземні школи: Федоров назвав дату

В Україні триває будівництво підземних шкіл