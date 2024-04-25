Федоров повідомив, де у Запоріжжі буде перша підземна школа
Джерело:Іван Федоров
До 1 вересня у Запоріжжі має з'явитися кілька підземних шкіл. Про це два місяці тому заявляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Під час зустрічі з очільником Міносвіти він також повідомив, де збудують перший такий навчальний заклад. Та розповів, як зараз навчаються учні у місті.
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Де буде перша підземна школа у Запоріжжі
️Посадовець наголосив: розглядають Кушугумську громаду як одну із територій для будівництва підземної школи.
Безпечний заклад може об'єднати школярів одразу декількох населених пунктів,
– розповів Федоров.
Разом із міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим вони побували на майбутньому будівельному майданчику.
Очільник Запорізької ОВА також розказав, що 51 школа області вже перейшла на змішаний формат: як у Запоріжжі, так і у віддалених від обласного центру населених пунктах.
1400 учнів здобувають освіту в цих закладах онлайн і офлайн. На питання: "Де навчатися краще: в комфорті вдома чи разом в укритті?" діти відповідають: "Однозначно в школі". Але запит від батьків на офлайн-навчання значно більший, ніж місткість наявних укриттів,
– каже Федоров.
Він також розповів, що дві гімназії Кушугумської громади вперше за 4 роки знову відчинили двері для дітей цього року.
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В Україні триває будівництво підземних шкіл
- В Україні вже триває будівництво підземних шкіл, зважаючи на війну.
- Перший такий навчальний заклад спорудили у Харкові.
- Це буде не єдина така школа у місті.
- Також підземну школу вирішили спорудити у селищі Коротичі на Харківщині і на Сумщині, у Шостці.