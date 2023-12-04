У Харкові облаштують дитячий садок у метро

У метро Харкова облаштують дитячий садок. Тепер частина дошкільнят у місті зможе здобувати освіту очно.

Раніше очільник міста Ігор Терехов заявляв, що облаштувати садок у метро доволі важко. Зауважимо, у підземці раніше облаштували школу.

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У Харкові запрацює дитсадок у метро

Рішення про облаштування дитсадка у підземці погодив виконавчий комітет Харківської міськради.

Навчатимуться у метро діти старшого дошкільного віку. Їхнє короткотривале перебування у цьому дитсадку стане можливим з 6 січня 2024 року.

Дитсадок працюватиме на таких станціях метро:

"Університет";

"Перемога";

"Академіка Павлова";

"Метробудівників";

Тракторний завод".

У Харкові будують підземну школу

У Харкові вже діє школа у метро.

Там навчаються понад 2,1 тисячі учнів.

Також у місті будують підземну школу, аби діти могли вчитися очно у час війни.

Її будівництво мають завершити у січні 2024 року.

У цьому навчальному закладі зможуть здобувати освіту у дві зміни близько 900 дітей.

Мер Харкова Ігор Терехов також заявив, що на будівництві однієї підземної школи влада міста не зупиниться.