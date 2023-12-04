У Харкові облаштують дитячий садок у метро

4 грудня 2023, 14:22
Читать новость на русском

Джерело:

Пресслужба Харківської міськради

У метро Харкова облаштують дитячий садок. Тепер частина дошкільнят у місті зможе здобувати освіту очно.

Раніше очільник міста Ігор Терехов заявляв, що облаштувати садок у метро доволі важко. Зауважимо, у підземці раніше  облаштували школу. 

Дивіться також Терехов розповів, коли у Харкові завершать будівництво підземної школи

У Харкові запрацює дитсадок у метро

Рішення про облаштування дитсадка у підземці погодив виконавчий комітет Харківської міськради.

Навчатимуться у метро діти старшого дошкільного віку. Їхнє короткотривале перебування у цьому дитсадку стане можливим з 6 січня 2024 року.

Дитсадок працюватиме на таких станціях метро:

  • "Університет";
  • "Перемога";
  • "Академіка Павлова";
  • "Метробудівників";
  • Тракторний завод".
Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

У Харкові будують підземну школу 

  • У Харкові вже діє школа у метро.
  • Там навчаються понад 2,1 тисячі учнів.
  • Також у місті будують підземну школу, аби діти могли вчитися очно у час війни.
  • Її будівництво мають завершити у січні 2024 року.
  • У цьому навчальному закладі зможуть здобувати освіту у дві зміни близько 900 дітей.
  • Мер Харкова Ігор Терехов також заявив, що на будівництві однієї підземної школи влада міста не зупиниться. 
Автор: Марія Волошин