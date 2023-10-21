Терехов розповів, чи облаштують у метро Харкова дитсадки

Чимало батьків у Харкові хотіло б, аби у метро міста облаштували дитсадки. Однак поки комфортне перебування дошкільнят під землею протягом усього дня неможливе.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов. І додав, що все ж розглядають питання організації у підземці занять для підготовки дітей до першого класу.

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Чи облаштують у метро Харкова дитсадки

Так, за словами очільника міста, до цих занять залучатимуть 5-річних дітей, яких готують до школи.

Але чи доцільно робити стаціонарний дитячий садочок під землею і тим паче на станціях метрополітену? Є певні вимоги, яких у метро забезпечити не можемо,

– зазначив Терехов.

І додав, що організувати дитсадок складніше, ніж школу, адже дошкільнята мають перебувати у закладі весь день.

Зауважимо, у харківській підземці облаштували школу. У класах, облаштованих в метро, навчаються 1187 учнів.

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